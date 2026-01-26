New York - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger am US-Aktienmarkt vorsichtig zugegriffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag kurz nach dem Auftakt um ein halbes Prozent auf 49.333,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,4 Prozent auf 25.709,84 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um ein halbes Prozent auf 6.951,01 Punkte nach oben. In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
