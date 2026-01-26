EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.01.2026 / 16:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 64.129 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. January 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

19.01.2026 8.918 84,4559 CEUX 19.01.2026 4.297 84,4076 TQEX 19.01.2026 5.008 84,4791 XETA 20.01.2026 8.220 83,3109 CEUX 20.01.2026 3.834 83,3979 TQEX 20.01.2026 8.361 83,1588 XETA 21.01.2026 6.237 83,0245 CEUX 21.01.2026 2.170 83,3256 TQEX 21.01.2026 4.265 82,9987 XETA 22.01.2026 1.616 85,0362 CEUX 22.01.2026 69 84,4500 TQEX 22.01.2026 1.229 84,8905 XETA 23.01.2026 5.655 85,1927 CEUX 23.01.2026 1.209 85,1190 TQEX 23.01.2026 3.041 85,2693 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 189.329 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 26. Januar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand