Einachsige Photovoltaik-Tracker verbessern Erträge und verschieben die Einspeisung in systemdienlichere Stunden. Laut einer vom EWI durchgeführten Studie ließen sich so bis 2030 mehrere Milliarden Euro beim Netzausbau einsparen und der Netto-Systemwert von Anlagen erheblich steigern. Wer eine Freiflächenanlage mit einem Tracker statt mit fester Aufständerung baut, könnte den Netto-Systemwert der Anlage verdoppeln. Das kommt bei einer Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) heraus. Die Energiemarktforscher wurden für diese Untersuchung vom Tracker-Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
