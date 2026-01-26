Bei der Tesla-Aktie wird es in dieser Woche ernst. Wenn Elon Musk am Mittwoch nachbörslich die neuen Quartalszahlen vorlegt, geht es um weit mehr als ein paar Cent Gewinn oder Verlust. Es geht um Vertrauen. Und um die Frage, ob die hohe Bewertung noch zu rechtfertigen ist. Schwaches Kerngeschäft sorgt für Unruhe Zuletzt tat sich die Aktie schwer. Nach der kräftigen Erholung zum Jahresanfang kam wieder Sand ins Getriebe. Anleger zögern, sich vor den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
