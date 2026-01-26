Zürich - Der Dollar hat über das Wochenende deutlich an Wert eingebüsst und sich am Montag weiter abgeschwächt. Kurzfristig haben sowohl Dollar als auch Euro zum Franken neue Tiefstwerte markiert. Grund dafür ist die anhaltend hohe Verunsicherung an den Märkten, die auch den Edelmetallen Gold und Silber zu immer höheren Kursen verhilft. Aktuell kostet der Dollar 0,7751 Franken. Das ist leicht über dem Rekordtief von 0,7744 Franken. Noch am Freitagabend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab