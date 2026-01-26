Der KMU-Anleihemarkt hat sich seit seiner Entstehung nach der Finanzkrise 2008/2009 als wichtige Finanzierungsquelle für mittelständische Unternehmen etabliert. Nach schwierigen Jahren infolge der Covid 19-Krise und des darauffolgenden starken Zinsanstiegs setzte der deutsche Mittelstandsanleihemarkt nach einer moderaten Erholung im Jahr 2023 seinen Aufwärtstrend auch im Jahr 2024 fort und bestätigte damit seinen Status als wichtiger Finanzierungskanal. Unsere aktuelle Studie analysiert die Entwicklungen des vergangenen Jahres und gibt einen Ausblick auf die Chancen und Herausforderungen, die das Jahr 2025 mit sich bringen könnte.Die Zahl der Emissionen am Markt für KMU-Anleihen stieg im Jahr 2024 um mehr als ein Drittel auf 33, während das bei Investoren platzierte Volumen um rund 39 Prozent zulegen konnte. Der durchschnittliche jährliche Kupon reduzierte sich infolge des gesunkenen Zinsniveaus erwartungsgemäß deutlich um 50 Basispunkte auf 8,14 Prozent (2023: 8,64 Prozent).Ein Gastbeitrag von Frederic HilkeDeutliche Steigerung der Transaktionszahl und des platzierten Volumens; durchschnittlicher Kupon sinktInsgesamt wurden im Jahr 2024 33 KMU-Anleihen (2023: 24 Anleihen) von 28 Unternehmen mit einem Zielvolumen von 1,33 Milliarden Euro begeben. Das platzierte Volumen stieg auf 1,10 Milliarden Euro (2023: 788 Millionen EUR), was einer Platzierungsquote von 82 Prozent (2023: 80 Prozent) entspricht.Von den 33 Emissionen entfielen 20 auf ...

