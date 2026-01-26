FORTEC Elektronik liefert die nächste positive Nachricht: Nach dem jüngst gemeldeten starken Auftrag im Bereich Power hat nun die Tochter FORTEC Integrated GmbH einen eiligen Großauftrag aus dem Defense-Sektor an Land gezogen - Volumen: 3,4 Mio. USD. Der Auftrag betrifft die Datenvisualisierung und umfasst insbesondere Embedded-Lösungen für eine sicherheitsrelevante Anwendung. Nach einer Phase temporären Ergebnisdrucks gerade in diesem Geschäftsbereich ist das ein klares Signal: Die Nachfrage kommt zurück - und zwar aus einem zahlungskräftigen, strategisch wichtigen Umfeld. Datenvisualisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin