Der Dax trat am Montag auf der Stelle und schloss mit einem minimalen Plus von 0,13 Prozent bei 24.933,08 Punkten. Die psychologisch und charttechnisch relevante Hürde von 25.000 Zählern bleibt damit eine Betonmauer. Auch in der zweiten Reihe herrschte relative Stille, der MDax legte moderat um 0,25 Prozent auf 31.826,25 Punkte zu.Während der Gesamtmarkt zögert, rotiert das Kapital in den Finanzsektor. Der europäische Bankenindex SX7P notiert kurz vor dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär