DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Frauenfeld, 26. Januar 2026
Medienmitteilung
DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück
Die DocMorris Finance B.V. hat sich mit einem Halter von Wandelanleihen 2026 über einen Kauf im Gesamtnennbetrag von rund CHF 14.4 Mio. geeinigt. Die Abwicklung des Kaufs ist in den kommenden Tagen vorgesehen. Durch die Abwicklung des Kaufs und die direkt darauffolgende Tilgung reduziert sich der gesamthaft noch ausstehende Gesamtnennbetrag auf unter CHF 8.0 Mio. von ursprünglich CHF 95.0 Mio.
Kontakt für Analysten und Investoren
Kontakt für Medien
Agenda
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2266206
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2266206 26.01.2026 CET/CEST