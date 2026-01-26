Wer hätte gedacht, dass ein deutsches Raumfahrtunternehmen zu den Top-Performern des Jahres 2026 avanciert? Während viele Anleger noch nach dem nächsten großen Trend Ausschau halten, schreibt die OHB SE bereits Erfolgsgeschichte und übertrifft sämtliche Erwartungen am Aktienmarkt. Ob beeindruckende Kursgewinne, starke Unternehmenszahlen oder eine stabile Eigentümerstruktur - in diesem Beitrag erfahren Sie, warum die OHB-Aktie zu den absoluten RuMaS-Favoriten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS