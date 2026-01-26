Microsoft macht ernst beim Thema Hardware-Souveränität. Mit dem "Maia 200" rollt der Tech-Gigant aktuell die zweite Generation seiner eigenen KI-Chips aus. Das strategische Ziel ist unmissverständlich: Die Abhängigkeit vom dominanten Platzhirsch Nvidia soll massiv reduziert und die eigene Cloud-Infrastruktur effizienter gestaltet werden.Produziert wird das neue Silizium beim taiwanesischen Auftragsfertiger TSMC. Die Logistik läuft bereits auf Hochtouren: Erste Einheiten erreichen derzeit Microsofts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
