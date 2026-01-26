The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2026
ISIN Name
CA36854R1010 GELUM RESOURCES LTD.
FR0013398070 BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
GG00B39HF298 INDUS GAS LTD LS -,01
US61747YEZ43 MORGAN STANL 23/27 FLR
