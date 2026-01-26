GEA Group setzt ihren Profitabilitätskurs fort - und legt für 2025 noch eine Schippe drauf. Nach vorläufigen Zahlen erreichte der Konzern eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 16,5 Prozent. Damit liegt GEA oberhalb des zuletzt ausgegebenen Zielkorridors von 16,2 bis 16,4 Prozent. Auch unterm Strich zahlt sich das aus: Beim Ergebnis je Aktie (EPS) erwartet GEA für 2025 einen Wert zwischen 2,60 und 2,70 Euro, nach 2,30 Euro im Vorjahr. Das ist ein Zuwachs, der zeigt, dass die höhere Marge nicht nur eine schöne Kennzahl für Präsentationen ist, sondern tatsächlich im Ergebnis der Aktionäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin