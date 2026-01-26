Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 janvier/January 2026) - Predictmedix AI Inc. (PMED) has announced a name and symbol change to QScreen AI Inc. (QAI).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on January 27, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on January 26, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Predictmedix AI Inc. (PMED) a annoncé un changement de nom et de symbole pour QScreen AI Inc. (QAI).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP, le 27 janvier 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 26 janvier 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: Le 27 JAN 2026 Old Symbol/Vieux Symbole: PMED New Symbol/Nouveau Symbole: QAI New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 746960 10 3 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 746960 10 3 2 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 74040N106/CA74040N1069

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)