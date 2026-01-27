Transaktion beschleunigt Multi-Marken-Globalisierungsstrategie und stärkt globale Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit von ANTA Sports

ANTA bringt nachweisliche Erfolge mit, die PUMA beim Erschließen von Wachstumspotenzial helfen können global und in China

ANTA unterstützt Management, Strategie und Markenautonomie von PUMA

ANTA hat derzeit keine Pläne für ein Übernahmeangebot von PUMA

ANTA Sports Products Limited ("ANTA Sports" oder das "Unternehmen", Börsenkürzel: 2020 (HKD) und 82020 (RMB), gemeinsam mit Tochtergesellschaften die "Gruppe") wird einen 29,06 Anteil an der PUMA SE, der Gesellschaft hinter der Markenikone PUMA, erwerben. Eine entsprechende Vereinbarung hat ANTA mit der Groupe Artémis, der Investmentgesellschaft der Familie Pinault, unterzeichnet. Der Anteil wird mit 1,5 Milliarden Euro in bar bewertet. Die Transaktion ist ein bedeutender Schritt in der Globalisierungsstrategie von ANTA Sports und stärkt deren Reichweite, Bekanntheit und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Sportartikelmarkt.

Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und marktüblicher Abschlussbedingungen. Der Erwerb der Eigenkapitalanteile erfolgt vollständig aus eigenen Barmitteln von ANTA Sports.

Ding Shizhong, Board Chairman von ANTA Sports, kommentiert: "Mit dieser Akquisition wird ANTA Sports größter Anteilseigner von PUMA. Das ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, die auf drei Säulen fußt: Fokus auf Sportswear, Multi-Marken-Ansatz und Globalisierung. PUMA ist eine traditionsreiche Marken-Ikone. In der Zusammenarbeit mit PUMA freuen wir uns darauf, voneinander zu lernen und gemeinsam das volle Potenzial der Marke zu erschließen. Damit werden wir die Globalisierung von ANTA Sports weiter beschleunigen und das nächste Wachstumskapitel in den globalen Sportmärkten einschließlich China schreiben. So schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Aktionärinnen und Aktionäre beider Unternehmen weltweit."

ANTA Sports verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Sportartikelindustrie. Aufbauend auf dieser Erfahrung und starkem Wachstum hat das Unternehmen auf dem chinesischen Markt eine führende Position in der Sportartikelindustrie erreicht. Zusätzlich hat die Gruppe ihr Geschäft in wichtigen Märkten ausgebaut darunter in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika und Europa. Zudem hat ANTA Sports zahlreiche internationale Marken erfolgreich weiterentwickelt und dabei umfassende Erfahrung im Management von Multi-Marken-Portfolios sowie der Revitalisierung von Markenwerten gesammelt unter anderem mit dem bewährten Geschäftsmodell "Brand Retail".

PUMA ist weltweit für seine reiche Markentradition anerkannt und überzeugt durch ausgeprägte Markenstärke und globale Präsenz. Zudem bringt PUMA erstklassige Sport-Assets mit insbesondere in den Bereichen Fußball, Running, Training, Basketball und Motorsport und ist weit verbreitet in wichtigen Sportmärkten wie Europa, Lateinamerika, Afrika und Indien. Die Marken im Portfolio von ANTA Sports und PUMA ergänzen sich hervorragend mit komplementären Stärken im Produkt-portfolio, in der Kategorie-Spezialisierung und in der regionalen Aufstellung.

Zur strategischen Einordnung der Transaktion sagt Herr Ding: "ANTA hat den langfristigen Markenwert und das Potenzial von PUMA stets bewundert. Eine so starke Marken-DNA und ein derart werthaltiges Markenerbe gibt es selten. Wir sind der Ansicht, dass der PUMA-Aktienkurs der vergangenen Monate das langfristige Potenzial der Marke nicht vollständig widerspiegelt. Wir haben Vertrauen in das Managementteam von PUMA und deren Transformationsstrategie. Für die Zukunft streben wir an, ein starkes Vertrauensverhältnis zu schaffen, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und unsere sich ergänzenden Stärken zu nutzen ohne dabei Abstriche in punkto Unabhängigkeit zu machen. Wir freuen uns darauf, den weiteren Aufschwung der Marke zu unterstützen."

ANTA Sports schätzt PUMAs Managementkultur und unabhängige Unternehmensführung als ein in Deutschland börsennotiertes Unternehmen. ANTA Sports strebt, so bald wie möglich nach Vollzug der Transaktion, eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von PUMA an. Diese beiden Vertreter werden eng mit den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats sowohl auf Anteilseigner- als auch auf Arbeitnehmerseite zusammenarbeiten und dabei PUMAs starke Markenidentität und -tradition wahren. Künftige Möglichkeiten zur Vertiefung der Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen wird die Gruppe sorgfältig prüfen. Derzeit gibt es keine Pläne für ein Übernahmeangebot für PUMA.

Über ANTA

ANTA wurde 1991 gegründet. ANTA Sports Products Limited, ein international anerkannter Sportartikelhersteller, ist seit 2007 an der Hauptbörse der HKEx notiert (Aktiencodes: 2020 (HKD) und 82020 (RMB)). Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Sportgeist in das Leben aller Menschen zu bringen. ANTA Sports ist insbesondere in den Bereichen Forschung Entwicklung, Design, Herstellung, Marketing und Vertrieb von Sportprodukten wie Schuhen, Bekleidung und Accessoires tätig. Mit einem umfassenden Markenportfolio, darunter ANTA, FILA in China, DESCENTE, KOLON SPORT, MAIA ACTIVE und JACK WOLFSKIN, erschließt ANTA Sports Potenzial sowohl im Massen- als auch im Premiumsegment. ANTA Sports ist zudem größter Anteilseigner von Amer Sports, Inc., einer globalen Gruppe bekannter Sport- und Outdoor-Marken wie Arc'teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance und Atomic, deren Aktien an der New Yorker Börse (NYSE: AS) notiert sind.

Offizielle Webseite: http://ir.anta.com

Über PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach Deutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126998105/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ANTA Sports Product Limited

Tel: (852) 2116 1660

Fax: (852) 2116 1590

E-Mail: ir@anta.com.hk

Medienkontakt:

FGS Global

Claudia Kosser, Germany/Europe, +49 162 2737953, Claudia.kosser@fgsglobal.com

Danielle Berg, US/international, +1 214 7092300, Danielle.berg@fgsglobal.com

Louis Hung, APAC, +852 90841801, Louis.Hung@fgsglobal.com