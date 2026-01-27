EQS-News: Haier / Schlagwort(e): Vereinbarung

Haier glänzt bei den Australian Open 2026: Offizieller Partner hebt das Spiel mit intelligenter Innovation und Zielsetzung an



27.01.2026 / 04:35 CET/CEST

MELBOURNE, Australien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Haier, die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, führt 2026 seine strategische Partnerschaft mit den Australian Open (AO) fort und glänzt erneut auf einer der prestigeträchtigsten Sportbühnen der Welt. Haier kehrt in den Melbourne Park zurück und elektrisiert die Atmosphäre des Turniers, indem es eine Brücke zwischen sportlichen Höchstleistungen und der Präzision von Smart Home schlägt, um den Fans auf der ganzen Welt ein Zero-Distance-Erlebnis zu bieten. In diesem Jahr geht die Präsenz von Haier über das traditionelle Branding hinaus und verwandelt den Platz in eine dynamische Plattform für Innovation und sozialen Einfluss. In einem spannenden Präzisionsspiel zielten die Spitzenspieler mit ihren Schüssen auf Haier-Geräte, die direkt auf dem Spielfeld aufgestellt waren. Haier-Waschmaschinen und -Trockner dienten als hochwertige Zielobjekte, und der gesamte Erlös aus diesem Wettbewerb wurde an die Australian Tennis Foundation gespendet. Durch die Integration seiner Produkte in das Zentrum des Geschehens demonstrierte Haier, wie die Marke ein "besseres Leben" ermöglicht und sicherstellt, dass die Begeisterung für das Spiel auch die lokale Gemeinschaft unterstützt. So wie der Schiedsrichter als stiller Wächter des Fairplay fungiert, sind die Geräte von Haier das stille Rückgrat von Millionen von Haushalten. Mit ihrer "präsenten, aber unbemerkten" Leistung dienen sie als Nebendarsteller im täglichen Leben und sind gleichzeitig der unbestrittene Champion der industriellen Innovation. "Mit den Australian Open schlagen wir ein weiteres aufregendes Kapitel auf und wollen den Fans überall den Geist dieses Weltklasse-Events nahebringen", so Wang Meiyan, Vice President und Chief Brand Officer der Haier Group. "Im Jahr 2026 starten wir eine umfassende globale Roadmap, die die Begeisterung weit über Melbourne hinaus trägt. Diese Initiative ist ein ganzjähriges Fest des Fan-Engagements, der Sportinnovation und der Technologie und schafft Möglichkeiten für Gemeinschaften auf der ganzen Welt, sich durch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport zu verbinden." Anlässlich der Markteinführung hat Haier leidenschaftliche Fans aus der ganzen Welt nach Melbourne eingeladen, um ihnen die Spannung des Grand Slam näher zu bringen. Bei dieser exklusiven Aktivierung treten die Tennislegenden Casey Dellacqua, Alicia Molik und Tommy Haas auf, die interaktive Trainingskurse leiten und direkt mit den Fans vor Ort in Kontakt treten werden. Das Engagement von Haier für den Tennissport geht weit über den australischen Sommer hinaus. Als Gold Partner der ATP Tour wird sich Haier auch in der Saison 2026 für herausragende Leistungen einsetzen, indem die Marke auf dem Spielfeld sichtbar ist, erstklassige Hospitality-Erlebnisse geboten werden und Produkte bei den großen Turnieren vor Ort integriert werden, um eine globale Plattform für die Präsentation der neuesten Smart-Living-Innovationen zu bieten. Die Marke wird auch von der Präsenz auf den digitalen Kanälen der ATP profitieren, die ein Online-Publikum von mehr als einer Milliarde Menschen erreichen. Im Anschluss an die Australian Open wird Haier ein ehrgeiziges "Future Champions"-Programm starten: Jugendfußballturniere in Südostasien, Südasien, dem Nahen Osten, Afrika und Japan. Ergänzt werden diese Initiativen durch prominente Fußball-Freundschaftsspiele im Vereinigten Königreich mit lokalen Vereinslegenden, Motivationsworkshops und lokale Fan-Festivals. Haier setzt seine Tradition fort, den Haier Cup Badminton in Südostasien zu veranstalten, und führt in diesem Jahr den Haier Cup Basketball ein, um ein breiteres Publikum von jungen Sportlern anzusprechen. Die einjährige Reise findet ihren Höhepunkt beim Haier Fans Club Ultimate Cup in Qingdao, China. Diese große Feier wird die Fan-Champions von Fußball-, Basketball- und Badmintonturnieren weltweit zu einem unvergesslichen Finale vereinen. Mit den Australian Open als Startrampe rechnet Haier im Rahmen dieser ganzjährigen Engagement-Strategie damit, über 100.000 neue Fans weltweit zu gewinnen. Der Haier Fans Club 2026 verstärkt die Präsenz der Marke, indem er sie mit den prestigeträchtigsten Sportereignissen der Welt in Verbindung bringt und gleichzeitig die Vision des intelligenten Wohnens einem globalen Publikum nahebringt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868997/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg

