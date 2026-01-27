EQS-News: Delignit AG
/ Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme
Blomberg, 27. Januar 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat einen strategisch bedeutsamen Schritt zum Ausbau ihrer internationalen Marktpräsenz vorgenommen. Das italienische Traditionsunternehmen Bellotti S.p.A., Cermenate, befindet sich derzeit in einem Restrukturierungsverfahren nach italienischem Recht. Vor diesem Hintergrund hat die Delignit AG über ihre neu gegründete italienische Tochtergesellschaft Delignit Technologies Italia S.r.l. einen zunächst befristeten Mietvertrag für Teile des Geschäftsbetriebs der Bellotti S.p.A. abgeschlossen. Der Mietvertrag umfasst ausschließlich die Business Unit Rail und Marine, welche zuletzt einen Jahresumsatz in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages generierte, und gilt für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026. Ziel der Vereinbarung ist es, den operativen Betrieb dieser Geschäftseinheit während der Restrukturierungsphase sicherzustellen und gleichzeitig den Markteintritt der Delignit-Gruppe in Italien zu etablieren. Die Delignit AG prüft während der Mietlaufzeit die vollständige und dauerhafte Übernahme der Geschäftseinheit Rail und Marine. Eine entsprechende Entscheidung wurde bislang aber noch nicht getroffen.
27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delignit AG
|Königswinkel 2-6
|32825 Blomberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5235 / 966-0
|Fax:
|+49 (0)5235 / 966-105
|E-Mail:
|info@delignit.de
|Internet:
|http://www.delignit.de
|ISIN:
|DE000A0MZ4B0
|WKN:
|A0MZ4B
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2266286
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2266286 27.01.2026 CET/CEST