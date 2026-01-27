Der DAX hat am Montag am Ende leichte Zugewinne verzeichnen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 24.993,08 Punkten. Und auch der Start in den Dienstag dürfte positiv verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 24.998 Punkte.Auf der Terminseite steht heute am Nachmittag in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für Januar auf der Agenda. Beim DHL-Konkurrenten UPS, bei UnitedHealth, Generals Motors, American ...Den vollständigen Artikel lesen ...
