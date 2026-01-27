Bei einem gemeinsamen Besuch im nachhaltiugen Offenbacher Quartier "Rockywood" überzeugten sich Vertreterinnen des Deutschen Energieberater Netzwerks (DEN) und des Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (Vedec) von den Möglichkeiten modernen Energiecontractings. Die Verbände plädieren gemeinsam für einen verstärkten Einsatz dieses Instruments vor allem in Kommunen mit ihren chronisch klammen Kassen. Denn Contracting bietet Kommunen die Möglichkeit, Klimaschutzmaßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver