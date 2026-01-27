Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine leicht positive Tendenz der vergangenen Handelstage anknüpfen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den DAX ein Plus von 0,3 Prozent bei 25.017 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen ebenfalls moderat höher erwartet.Der DAX dürfte damit einen weiteren Versuch unternehmen, die viel beachtete Marke von 25.000 Zählern nachhaltig zu überwinden. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär