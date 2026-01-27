Pruntrut - Die Jurassische Kantonalbank (BCJ) hat im Geschäftsjahr 2025 nicht an das Rekordjahr 2024 anknüpfen können. Die Aktionäre müssen sich nun auf eine Dividendenkürzung einstellen. Der Geschäftserfolg, das operative Ergebnis der Bank, sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 28,6 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 12,3 Millionen Franken, was einem Rückgang von 8,9 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
