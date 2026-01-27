Luzern - Der Luzerner Regierungsrat ist beunruhigt darüber, wie der Stromkonzern Axpo mit seiner Luzerner Tochter CKW umgeht. Er will deswegen alle Optionen prüfen, auch einen Verkauf seiner CKW-Aktien. Dies geht aus den Antworten des Regierungsrats auf eine Motion der Mitte und ein Postulat der FDP hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Die Kantonsregierung beantragt, beide Vorstösse gutzuheissen. Die CKW, die in 75 der 79 Luzerner Gemeinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab