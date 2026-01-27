Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat im Jahr 2025 erneut bewiesen, dass er auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten als Instrument für mittelständische Finanzierungen seine Funktionsfähigkeit gewährleistet. Konkret offenbart die aktuelle Analyse der iron AG zum deutschen KMU-Anleihemarkt: Trotz geopolitischer Spannungen, konjunktureller Unsicherheit und volatiler Finanzmärkte blieb der Markt stabil und aufnahmefähig für neue Emissionen.Ein Gastbeitrag von Frederic HilkeLeichter Rückgang auf solidem NiveauMit 27 Emissionen von 24 Unternehmen lag die Emissionstätigkeit 2025 zwar unter dem Vorjahreswert von 33 Emissionen, bewegt sich im Langzeitvergleich jedoch weiterhin auf einem robusten Niveau. Das tatsächlich platzierte Volumen belief sich auf 1,00 Mrd. Euro und unterschritt damit das Vorjahresniveau (1,10 Mrd. Euro) nur geringfügig um rund neun Prozent.Gemessen am Zielvolumen von 1,26 Mrd. Euro ergibt sich eine Platzierungsquote von rund 80 Prozent, die damit nur leicht unter der Quote von 2024 (83 Prozent) liegt. Diese Zahlen belegen: Das Anlegerinteresse am KMU-Anleihemarkt bleibt trotz des herausfordernden Umfelds insgesamt stabil.© iron AGDeutlich niedrigere Kupons bei KMU-Anleihen dank geldpolitischer WendeEine der auffälligsten Entwicklungen des Jahres 2025 war der deutliche Rückgang der durchschnittlichen Kupons. Mit 7,34 Prozent p.a. lagen die Verzinsungen um 80 Basispunkte unter dem Vorjahreswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...