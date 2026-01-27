Die Spannung steigt: Morgen legt ASML seinen Jahresabschluss 2025 vor. Gleichzeitig wird der niederländische Chipausrüster einen Ausblick auf die kommenden Monate geben. Dann wird sich zeigen, ob Investoren in den vergangenen Wochen bei der Aktie zu viel Wachstum und Fantasie eingepreist haben. Darauf kommt es an.AKTIONÄR-Leser wissen: ASML profitiert als einer der größten Ausrüster der Halbleiterindustrie mit seinen Systemen auf Basis des Belichtungsverfahrens mit extrem ultraviolettem Licht (EUV-Lithografie) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär