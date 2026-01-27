Der Kurs des MDAX-Konzerns Puma schießt am Dienstag immer weiter nach oben. Hintergrund: Nach diesen überraschenden Nachrichten sprießt plötzlich die Übernahmefantasie. Am Dienstag hat die Aktie von Puma mächtig angezogen, denn die Spekulationen rund um eine Übernahme heizen sich auf. Das ist konkret passiert: Puma-Kurs explodiert nach oben Der Sportartikelhersteller Puma hat mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE