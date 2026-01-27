Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag im grünen Bereich in den Handel. Rückenwind kommt dabei von den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien. Die Stimmung bleibt jedoch angesichts geopolitischer Risiken und der US-Handelspolitik vorsichtig, sodass die Gewinne eher als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste zu werten sind. In Sachen Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump Südkorea mit höheren Zöllen gedroht. Zur Begründung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab