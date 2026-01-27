EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.
Date of transaction 23 Jan 2026
Person obliged to notify N.R. Rentrop
Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce 27182121
Place of residence AMSTERDAM
Distribution in numbers
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
2266312 27.01.2026 CET/CEST
