© Foto: DroneShieldDroneShield liefert Rekorde: Umsatz nahezu vervierfacht, Cashflow stark, Pipeline über zwei Milliarden australische Dollar. Trotzdem bricht die Aktie ein.DroneShield hat für 2025 Rekordzahlen vorgelegt, doch die Aktie gerät nach einem außergewöhnlichen Kursanstieg der vergangenen Monate unter Druck. Das australische Drohnenabwehr-Unternehmen hat das stärkste Jahr seiner Firmengeschichte gemeldet, während der Markt nach einer Rallye von über 600 Prozent eine Neubewertung einleitet. Im vierten Quartal 2025 erzielte DroneShield einen Umsatz von 51,3 Millionen australische Dollar (AUD) - ein Plus von 94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Gesamtjahressicht stiegen die Erlöse auf 216,5 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
