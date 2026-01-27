Anzeige
Dienstag, 27.01.2026
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190
Airbus Aktie & Rheinmetall Aktie im Fokus: Zwei Schwergewichte im Spannungsfeld der Geopolitik

Die Airbus Aktie und die Rheinmetall Aktie stehen aktuell besonders im Fokus der Finanzmärkte. Geopolitische Unsicherheiten, steigende Verteidigungsausgaben und milliardenschwere Rüstungs- und Raumfahrtprojekte beeinflussen die Kursentwicklung beider Unternehmen. Während Airbus zuletzt mit Kursrücksetzern zu kämpfen hatte, profitiert Rheinmetall weiterhin vom globalen Rüstungsboom. Doch wie unterscheiden sich die Perspektiven der beiden Aktien?

