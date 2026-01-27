Europas Gewinnentwicklung verbessert sich spürbar und geht mit einem deutlich stabileren Ausblick in das Jahr 2026 als in den vergangenen Jahren. Erwartet wird ein Gewinnwachstum (EPS) von rund 7 %, getragen von moderatem Umsatzwachstum (3-4 %) sowie leichten Margenverbesserungen. Treiber sind vor allem fiskalische Programme und zunehmende binnenwirtschaftliche Investitionen. Langfristig angelegte Investitionen von über zwei Billionen Euro in Stromnetze, saubere Energie und Infrastruktur schaffen eine belastbare Grundlage für entsprechende Sektoren. In Kombination mit der weiterhin deutlichen Bewertungsabschlägen Europas gegenüber den USA ergibt sich ein attraktiveres Risiko-Ertrags-Profil.Zunehmend klar werden lt. UBS die strukturellen Themen, die das Gewinnwachstum stützen. Unternehmen mit Fokus auf Elektrifizierung, Netzausbau und Rechenzentrumsinfrastruktur profitieren von besserer Umsatzvisibilität und operativem Hebel. Beispiele sind Schneider Electric im Bereich Netz- und Digitalinfrastruktur, Infrastrukturwerte wie CRH und Aena mit stabileren Volumen- und Renditeentwicklungen sowie Finanzinstitute wie BNP Paribas, die von verbesserter Kostenstruktur und solider Kapitalgenerierung im heimischen Umfeld profitieren. Insgesamt beginnen Europas Investitionsprogramme, sich sichtbar in verlässlicheren Unternehmensergebnissen niederzuschlagen.Gleichzeitig nimmt die Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern zu, so die UBS-Analysten. Selektivität wird wichtiger, da einzelne Branchen weiterhin unter strukturellem oder zyklischem Druck stehen. Besonders in Teilen der Automobil- und Chemieindustrie belasten schwache Preisentwicklung, intensive internationale Konkurrenz und Margenprobleme - sichtbar etwa bei Renault oder Lanxess. Während binnenorientierte Sektoren an Dynamik gewinnen, bleiben exportlastige Bereiche verhaltener.Für 2026 spricht den UBS-Experten zufolge vieles für eine Ausrichtung an Europas strukturellen Wachstumsthemen wie Elektrifizierung, Infrastrukturerneuerung, robuste Finanzmodelle und produktivitätsorientierte Geschäftsmodelle. Ergänzend dazu wurden 37 Kauf- und 17 Verkaufsempfehlungen identifiziert, inklusive Übersicht zentraler Kurstreiber und detaillierter Investmentthesen für ausgewählte Titel.Die UBS "High-conviction Buy ideas":Die UBS "High-conviction Sell ideas":