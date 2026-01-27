Batterien erweitern die Nutzung der vorhandenen Netzkapazitäten, sie kreieren virtuelle Netze durch die Nutzung der in Off-Peak Zeiten vorhandenen freien Kapazitäten. Das wird zu deutlich sinkenden Netzentgelten je Kilowattstunde führen. Damit senken virtuelle Netze die Kosten der Erneuerbaren weiter. Die Netze seien nicht dafür ausgelegt, den Strom von den Orten der dezentralen erneuerbaren Energieerzeugung zu den Verbraucherzentren zu transportieren. Ebenso seien die Netze nicht der volatilen Stromerzeugung der erneuerbaren Energien gewachsen, so die landläufige Aussage. Die in dem Zusammenhang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland