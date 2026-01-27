Anzeige
WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker-Symbol: PUM
Xetra
27.01.26 | 11:25
23,260 Euro
+7,54 % +1,630
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
PUMA SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PUMA SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,23023,28011:41
23,24023,28011:41
Dow Jones News
27.01.2026 10:15 Uhr
447 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Gewinnmitnahmen in Puma

DOW JONES--Mit leichten Kursgewinnen sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX klettert um 0,1 Prozent auf 24.955 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.968 Punkte. Unter den gesuchten Branchen stehen Banken einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank mit 0,9 Prozent Plus ganz oben. Auch Bauwerte und Versicherer zeigen sich mit Aufschlägen. Technologie-Werte notieren nur 0,4 Prozent höher. Mit Abgaben von bis zu 1,1 Prozent zeigen sich dagegen Rohstoffe- und Chemie-Aktien. Weiter intakt bleibt auch der "Sell America"-Trade, damit fließt Anlagekapital in andere Regionen der Welt.

Die Zollerhöhung auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent wird vom Markt nicht wirklich ernstgenommen. Bei Zolldrohungen sei der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden, sagt Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Vor der wichtigen US-Zinsentscheidung am Mittwochabend stehen weiter die Dollar-Schwäche und eventuelle Interventionen beim Yen im Blick. Die Fed-Sitzung wird mit Spannung erwartet, da sich die Amtszeit von Chairman Jerome Powell dem Ende zuneigt. Marktteilnehmer rechnen damit, dass er seine übliche rhetorische Zurückhaltung aufgeben könnte.

Daneben wartet der Markt auf weitere Zahlen aus der Berichtssaison. Am Mittag könnten UPS interessant als Vorlage für die Aktien von Deutsche Post werden, sowie RTX für MTU und Rheinmetall. Boeing wird mit Blick auf Airbus erwartet. Am Abend schaut man für die Technologie-Werte auf Texas Instruments und bei Europas Luxus-Aktien auf LVMH.

Puma mit neuem Großaktionär

Bei den Einzelaktien stehen Puma im Fokus. Hier hat die Marktspekulation recht bekommen, mit Anta Sports bekommen sie einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller übernimmt den Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta hat 35 Euro je Puma-Aktie bezahlt. Anta Sports will damit seine globale Markenpräsenz stärken. Nach einem Kursprung von knapp 20 Prozent zur Eröffnung haben schnelle Gewinnmitnahmen eingesetzt, da Anta eine vollständige Übernahme ausschließt. Aktuell notieren Puma nur noch 2,7 Prozent höher bei 22,18 Euro.

Die starken Vorgaben aus Asien können Europas Technologie-Werte nicht aufnehmen. Im DAX steigen Infineon nur um 0,79Prozent, auch STMicro und ASML klettern nur um bis zu 1,0 Prozent nach oben.

Roche legen um 1,2 Prozent zu. Hier wurden Erfolge in einer Phase-2-Studie bei ihrem Abnehm-Medikamentenkandidaten. "Das ist ein gigantischer Markt, aber eine Phase-2-Studie heisst, dass es bis zum marktreifen Produkt noch lange dauert", so ein Händler zum geringen Kursplus.

Bei BASF hat sich JP Morgan skeptisch geäußert und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Kursziel wurde zudem auf 36 von 40 Euro gesenkt. BASF sei einer der teuersten Zykliker, heißt es zur Begründung. Die Aktien fallen um 2,4 Prozent auf 45,21 Euro.

Die Aktien von Fielmann steigen dagegen um 1,9 Prozent an. Sie wurden von Berenberg mit "Buy" gestartet. Trotz guter Finanzkennzahlen werden die Aktie gegenüber der Branche unterbewertet, so die Begründung. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.968,29    +0,2%   10,49     +2,7% 
Stoxx-50         5.084,82    +0,3%   13,42     +2,9% 
DAX           24.955,25    +0,1%   22,17     +1,7% 
MDAX          31.732,15    -0,3%   -94,10     +3,7% 
TecDAX          3.731,70    +0,0%    1,70     +2,8% 
SDAX          18.348,68    -0,1%   -26,63     +6,6% 
CAC           8.133,16    +0,0%    2,01     -0,1% 
SMI           13.198,05    +0,4%   56,03     -0,9% 
ATX           5.551,44    +0,5%   26,37     +3,6% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1856    -0,2%   1,1878     1,1883  +1,1% 
EUR/JPY          183,46    +0,2%   183,13     183,01  -0,5% 
EUR/CHF          0,9224    -0,1%   0,9233     0,9210  -1,1% 
EUR/GBP          0,8673    -0,2%   0,8686     0,8673  -0,5% 
USD/JPY          154,74    +0,4%   154,16     154,00  -1,6% 
GBP/USD          1,3669    -0,1%   1,3676     1,3701  +1,5% 
USD/CNY          6,9883    +0,0%   6,9874     6,9865  -0,4% 
USD/CNH          6,9552    +0,1%   6,9487     6,9502  -0,4% 
AUS/USD          0,6908    -0,0%   0,6910     0,6928  +3,8% 
Bitcoin/USD       88.130,30    +0,1% 88.042,20   87.394,20  -2,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,46    60,63   -0,3%     -0,17  +6,6% 
Brent/ICE          65,30    65,59   -0,4%     -0,29  +8,8% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.080,91   5.011,05   +1,4%     69,86 +15,4% 
Silber           111,60    103,86   +7,4%      7,73 +44,9% 
Platin          2.283,39   2.172,77   +5,1%     110,62 +33,8% 
Kupfer            5,91     6,02   -1,8%     -0,11  +3,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 03:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
