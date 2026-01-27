© Foto: Dall-EDer europäische Automarkt erlebt einen Wandel. Während Elektroautos Benziner erstmals überholen, gerät ausgerechnet Tesla zunehmend ins Hintertreffen.Der US-Elektroautobauer Tesla hat das Jahr 2025 in Europa mit deutlich rückläufigen Verkaufszahlen abgeschlossen. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA fielen die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen im Dezember in der Europäischen Union, Großbritannien sowie den EFTA-Staaten um 20 Prozent auf 35.280 Fahrzeuge. Auf Jahressicht sanken die Zulassungen sogar um 27 Prozent auf 238.656 Einheiten. Der Rückgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der europäische Automarkt insgesamt wächst und insbesondere alternative Antriebe stark …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE