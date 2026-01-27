Wallisellen - Allianz Trade hat die vierte Ausgabe ihres Inkasso-Rankings veröffentlicht. Es bietet eine klare Einschätzung darüber, wie einfach - oder schwierig - es für Unternehmen ist, unbezahlte Rechnungen in 52 Volkswirtschaften einzutreiben. Diese 52 Länder machen 90 % des globalen BIP und Handels aus. Nach Angaben des weltweit führenden Anbieters von Warenkreditversicherungen liegt die globale Komplexität des Inkassos mit 47,2 von 100 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab