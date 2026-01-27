GEA hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, wobei der Auftragseingang mit 5,9 Mrd. EUR (+9 % organisch) die Erwartungen übertroffen hat, unterstützt durch starke Dynamik im vierten Quartal (+18 % organisch, Book-to-Bill 1,2x). Die Umsätze im vierten Quartal lagen mit 1,56 Mrd. EUR (+7 % organisch) weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während das EBITDA vor Restrukturierung mit 261 Mio. EUR die Schätzungen moderat übertraf, was die Marge in Q4 auf 16,7 % anhob und zu einer Jahresmarge von 16,5 % führte, die über der Unternehmensprognose von 16,2 % - 16,4 % liegt. Allerdings blieb das vorläufige Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,60 - 2,70 EUR sowohl hinter den Schätzungen von mwb als auch hinter den Konsensschätzungen zurück, aus Gründen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Das Management bleibt optimistisch für das Geschäftsjahr 2026 und prognostiziert ein organisches Umsatzwachstum von über 5 % sowie eine weitere Margenausweitung, wodurch das Unternehmen auf dem Weg zu seinen Zielen für 2030 bleibt. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das unveränderte Kursziel von 68 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





© 2026 mwb research