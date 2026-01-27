Die Puma-Aktie sprang am Dienstag in der Spitze bis auf 26,50 €, korrigierte dann jedoch deutlich wieder. Aktuell gewinnt sie +5,4% und steht bei 22,80 €. Hintergrund ist der Einstieg von Anta Sports. Damit herrscht jetzt Klarheit. Was bedeutet das für den zukünftigen Kursverlauf? Anta Sports steigt ein Was bisher als Gerücht gehandelt wurde, ist jetzt wahr geworden. Der chinesische Sportbekleidungsanbieter Anta übernimmt den 29,06%-Anteil der Familie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
