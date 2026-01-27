FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES BURBERRY TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1450 PENCE - BARCLAYS RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 8020 (7950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HENRY BOOT PRICE TARGET TO 326 (337) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 98 (128) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 285 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 282 (269) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1067 (1056) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 130 (127) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ZOTEFOAMS PRICE TARGET TO 590 (540) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES QUILTER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 225 (210) PENCE - BOFA RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1770 (1625) PENCE - CANTOR CUTS COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' (OW) - PRICE TARGET 3500 (3000) PENCE - CITIGROUP STARTS ASTRAZENECA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 17000 PENCE - CITIGROUP STARTS GSK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1900 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11400 (11900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 3010 (3050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5135 (5175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 3040 (2950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS SERCO GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 329 (247) PENCE - RBC CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 130 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 990 (920) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 59 (55) PENCE - 'NEUTRAL'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News