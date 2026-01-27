Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will die EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaik-Dachanlagen streichen. Dagegen wenden sich zahlreiche Verbände aus Wirtschaft, Umwelt-und Verbraucherschutz. Ein breites Verbändebündnis aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft appelliert an die Bundespolitik, die Errichtung von Solarstromanlagen auf Gebäuden weiter zu fördern. Die Photovoltaik sichere Wirtschaftsunternehmen sowie Verbrauchern dauerhaft günstige Strompreise durch ihre preisdämpfende Wirkung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
