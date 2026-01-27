Der französische Multimilliardär (76) führt den Luxuskonzern mit seinen über 70 Marken seit fast 40 Jahren. Im vergangenen April hat der LVMH-Gründer die Altersgrenze für den CEO-Posten auf 85 Jahre angehoben. Obwohl seine fünf Kinder alle im Konzern tätig sind, hat Arnault bisher noch keinen Nachfolger ernannt. Die ungeklärte Nachfolge scheint inzwischen auch einige institutionellen Investoren zu beunruhigen. Ariane Hayate, Fondsmanagerin beim LVMH-Investor Rothschild, sieht hier einen Risikofaktor, der zu einem Governance-Abschlag für das Unternehmen führt. Wegen der "fehlenden detaillierten Offenlegung der Nachfolgepläne" hatte der Vermögensverwalter Baillie Giford schon im April 2025 gegen die Anhebung der Altersgrenze gestimmt. LVMH legt heute seine Q4-Zahlen vor, dann könnte die ungeklärte Nachfolge auch ein Thema werden.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass.
