Im vergangenen Jahr wurde viel über die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und digitaler Souveränität geredet. Jetzt müssen Taten folgen. Denn während KI zunehmend in kritische Geschäftsprozesse integriert wird, läuft Europa Gefahr, noch tiefer in die Abhängigkeit von grossen US-Anbietern zu rutschen. 2026 wird es entscheidend sein, die richtigen Weichen zu stellen. Es braucht von Anfang an Portability-by-Design - dieselben Fehler wie in der Cloud ...Den vollständigen Artikel lesen ...
