Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der hep global GmbH vom 27.01.2026:Die hep global GmbH, Spezialist für die Projektentwicklung von Solarprojekten, erweitert einen bestehenden Solarpark in Schongau, Bayern, und setzt damit einen wichtigen Meilenstein: Erstmals realisiert das Unternehmen in Deutschland einen Standort mit einem vollständig integrierten Batteriespeicher. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Photovoltaik-Spezialisten Volllast GmbH. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
