Der Münchner Nutzfahrzeugkonzern Traton (u.a. MAN und International) baut seine Partnerschaft mit PlusAI aus, einem US-Entwickler einer autonomen Fahrlösung für Trucks. Im Zuge dessen will Traton auch bis zu 25 Millionen US-Dollar an zweckgebundenen F&E-Mitteln bereitstellen. Bereits 2024 sind die Traton-Marken Scania, MAN und International (vormals Navistar) eine Partnerschaft mit PlusAI eingegangen, um Lösungen für das autonome Fahren der Stufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net