EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bike24 Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bike24 Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html
