© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaDie U.S. Air Force vergibt ihre zentrale Cloud-Infrastruktur an einen einzigen Anbieter. Warum das Pentagon auf Amazon setzt und was der Deal bedeutet.Amazon Web Services erhält einen Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums. Das Pentagon teilte mit, dass Amazon einen Festpreisvertrag im Wert von über 581 Millionen US-Dollar für das Cloud-One-Programm der US-Luftwaffe bekommt. Der Auftrag dient der Bereitstellung von Cloud-Diensten für die Air Force und deren angeschlossene Nutzer. Das in Seattle ansässige Unternehmen soll seine eigenen Cloud-Services an ausgewiesenen Standorten innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten betreiben. Die Arbeiten sollen bis zum 7. Dezember 2028 …Den vollständigen Artikel lesen
