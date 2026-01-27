Anta Sports Products hat zugestimmt, eine Beteiligung von 29,06 % an Puma SE von dem bestehenden Aktionär Artémis zu erwerben und wird nach Abschluss der Transaktion der größte Einzelaktionär des Unternehmens sein. Die Vereinbarung ist als strategische Minderheitsbeteiligung strukturiert, ohne dass kurzfristig eine vollständige Übernahme geplant ist. Anta etikettiert den Eintritt als Teil seiner globalen Multi-Brand-Strategie und hebt seine Erfolgsbilanz im Markenaufbau, der Aufstellung im Handel und dem Supply Chain Management sowohl in China als auch in internationalen Märkten hervor. Aus Pumas Perspektive könnte dies langfristige strategische Optionen in asiatischen Märkten eröffnen. Das Unternehmen befindet sich jedoch inmitten eines umfassenden operativen Umbruchs, wobei 2026 als Übergangsjahr bezeichnet wird und die Gewinnaussichten begrenzt sind. Vor diesem Hintergrund ändert die Transaktion den derzeitigen Investment-Case zunächst nicht. Wir bekräftigen unsere HOLD-Empfehlung und ein Kursziel von 21,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
