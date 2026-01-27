Das ABC Stellar 66-Zellen-Doppelglasmodul von Aiko ist laut Unternehmen das weltweit erste Photovoltaik-Modul mit Rückseiten-Kontaktierung, das die TÜV-SÜD-Zertifizierung für Explosionsschutz durchlaufen hat. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko hat für sein ABC Stellar 66-Zellen-Doppelglasmodul eine Explosionsschutz-Zertifizierung vom TÜV SÜD erhalten. Es soll sich um das weltweit erste derart zertifizierte Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Technologie (BC-Technologie) handeln. Die Zertifizierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver