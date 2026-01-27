Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:
DEAG setzt Buy-&-Build-Strategie fort und übernimmt sämtliche Minderheitenanteile bei Wizard Live
Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") hat ihren Anteil an der Wizard Live GmbH ("Wizard") von 75,1 % auf 100 % aufgestockt. Übernommen wurden die restlichen Anteile i. H. v. 24,9 % von Unternehmensgründer Ossy Hoppe und Geschäftsführer Oliver Hoppe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er setzt sich zusammen aus einer Barkomponente sowie Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung. Im Zuge dieser Transaktion werden Ossy Hoppe und Oliver Hoppe Aktionäre der DEAG.
Oliver Hoppe bleibt Geschäftsführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
