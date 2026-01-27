PVT-Module erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln kommt die Technologie nun in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz. In Berlin-Neukölln baut die Berlinovo Immobilien Gesellschaft ein innovatives Wohngebäude - ein Haus, das zeigen soll, wie zukunftsorientiertes Wohnen funktionieren kann. Herzstück des Energiekonzepts ist die Verbindung von Photovoltaik und Solarthermie in Form von PVT-Kollektoren, die Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver