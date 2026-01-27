Modernste Android-Zahlungs-und POS-Technologie transformiert die europäische Zahlungs- und Kassenlandschaft

Castles Technology, ein führender Anbieter von Android-Zahlungsannahmegeräten, wurde von Loomis Pay, der Abteilung für Kassensysteme (Point-of-Sale, POS) und digitale Zahlungen von Loomis, zur Unterstützung dessen europäischer Expansion ausgewählt. Durch die Kooperation wird Loomis Pay seine Fähigkeit stärken, flexible und sichere POS- und Zahlungslösungen anzubieten, die auf die Präferenzen der Händler zugeschnitten sind. Händler und ihre Kunden können Transaktionen je nach Wunsch per Bargeld, Karte oder digital abwickeln.

Nach einer umfangreichen Marktanalyse hat Loomis Pay Castles Technology wegen dessen Führungsposition bei Android-basierten Zahlungslösungen ausgewählt, die für ihre Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation bekannt sind. Loomis Pay wird seine POS- und Zahlungsdienste auf dem mobilen S1F4 Pro, dem PINPAD S1P2 und dem unbeaufsichtigten S1U2M4 sowie auf CasHUB TMS und Marketplace bereitstellen.

Castles Technology und Loomis Pay haben mit Seitatech, einem spezialisierten finnischen Zahlungsexpertenunternehmen, an der Entwicklung der kompletten Software-Suite für die Terminals und der Verbindung zum POS- und Zahlungs-Gateway von Loomis gearbeitet. Die erfolgreiche Entwicklung dieser umfangreichen End-to-End-Lösung in Rekordgeschwindigkeit innerhalb weniger Monate war ausschlaggebend für die Partnerschaft.

In einem erfolgreichen Pilotversuch Anfang diesen Jahres wurden die Stärke der Partnerschaft und die Robustheit der Technologie unter Beweis gestellt. Die Geräte von Castles wurden bereits an 17 Standorten bereitgestellt, weitere Orte folgen. Loomis Pay nutzt diese Dynamik und lanciert die Geräte jetzt im großen Maßstab, um Händlern eine schnellere Markteinführung, eine nahtlose Integration und eine bessere POS- und Zahlungserfahrung zu bieten.

"Es ist uns eine Ehre, Loomis Pay dabei zu unterstützen, neue Kunden zu gewinnen", sagte Jean-Philippe Niedergang, Acting Group CEO und CEO EMEA-PAZIFIK-LATAM bei Castles Technology "Unsere Android-Geräte liefern die Innovation, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die erforderlich sind, um in der sich schnell verändernden Zahlungslandschaft vorn zu bleiben. Wir freuen uns, mit der Expertise, der Agilität und den strategischen Wachstumsplänen von Loomis Pay Teil dieser Reise zu sein."

"Als führendes Unternehmen in den Bereichen Bargeld, POS und Zahlungen verfolgt Loomis einen klaren strategischen Plan, um den europäischen Markt für Bargeld, Zahlungen und POS zu transformieren", sagte Erik Zingmark, MD Loomis Pay und CEO Loomis Digital Solutions AB "Die Expertise und Reaktionsfähigkeit von Castles Technology machen sie zu einem optimalen Partner für unsere Expansion und sorgen für ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis."

Die Lösungen werden zunächst in Schweden, Dänemark, Norwegen und Spanien auf den Markt kommen.

Über Castles Technology

Castles Technology ist ein weltweit führender Entwickler von Zahlungsabwicklungslösungen, der durch sichere, zuverlässige und innovative Zahlungsterminals und -dienste auf Android-Basis eine nahtlose Zahlungsabwicklung bietet. Das Unternehmen arbeitet mit tausenden von Kunden weltweit zusammen, darunter Banken, Händler, FinTechs, Acquirer, ISVs und PSPs, und setzt weltweit Millionen von POS-Terminals für Einzelhändler jeder Größe ein, von lokalen Geschäften bis hin zu globalen Unternehmen.

Als führender Anbieter für Android-Zahlungsabwicklung kombiniert Castles Technology leistungsstarke Geräte mit erweiterter Sicherheit und lokalisierter Marktexpertise. Dies ermöglicht eine globale Reichweite mit starkem regionalem Support. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Branche innoviert das weltweite Netzwerk aus Zahlungsfachleuten von Castles Technology kontinuierlich, um die Zukunft des Handels zu antizipieren, zu gestalten und zu fördern.

Castles Technology glaubt an die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit und setzt sich dafür ein, durch seine Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten einen sinnvollen, langfristigen Einfluss auf die Welt zu nehmen, indem es einen intelligenteren Handel, verantwortungsvolle Technologie und ein stärkeres Zahlungsökosystem unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.castlestech.com/.

Über Loomis Pay

Loomis Pay ist ein digitales Zahlungsunternehmen innerhalb der Loomis Group. Seine Plattform vereint Kassensysteme, Zahlungen und bei Bedarf Bargeldverwaltung in einer integrierten Lösung. Wir sind in Schweden, Norwegen, Dänemark und Spanien tätig und unterstützen tausende von Händler jeden Tag mit unseren Lösungen.

Händler benötigen nur einen Vertrag und eine Support-Stelle, um Karten-, Bar- und digitale Zahlungen gemeinsam zu verwalten und im Laufe der Zeit Module und Services hinzufügen zu können. Unsere Plattform soll eine starke Brücke zwischen Händlern und ihren Kunden schlagen, indem sie es ermöglicht, das bevorzugte Zahlungsmittel zu nutzen.

Die Plattform unterstützt sowohl physischen als auch digitalen Verkauf, lässt sich in führende Geschäftssysteme integrieren und soll die täglichen Abläufe für Einzelhändler, Dienstleistungsunternehmen und Getränke- und Lebensmittelanbieter vereinfachen.

www.loomispay.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122794734/de/

Contacts:

Scott Girling-Heathcote

Account Director

SkyParlour

scott@skyparlour.com

Tel. +44 (0)330 043 1315