Nach dem Markteinbruch von 2024 hat der Wärmepumpen-Absatz im Vorjahr wieder an Fahrt gewonnen. Erstmals sind knapp die Hälfte aller in Deutschland verkauften Wärmeerzeuger Wärmepumpen. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hat die Marktzahlen für das 2025 veröffentlicht: Mit 299.000 Heizungs-Wärmepumpen stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent. Auch die Förderanträge für Wärmepumpen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Erstmals sind knapp die Hälfte aller in Deutschland
